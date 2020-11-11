مصر: الاعتداء الإرهابي بجدّة تتبرّأ منه الفطرة الإنسانية السويّة

مؤكّدة وقوفها بجانب المملكة فيما تتّخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنها

أدانت جمهورية مصر العربية اليوم الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في مدينة جدة واستهدف المشاركين أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.



وعبّرت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السويّة، مؤكدة وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.