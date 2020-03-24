تأكد إصابة 174 جندياً أمريكياً بـ"كورونا"

زيادة 41 حالة عن أمس

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، أن 174 جندياً أمريكياً أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، بما يمثل زيادة بـ41 حالة عن أمس.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "روسيا اليوم"، أنه جرى تسجيل إصابات بالفيروس لدى 59 مدنياً و61 من ذويهم، فضلاً عن 27 متعاقداً، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المرتبطة بـ"البنتاغون" إلى 340.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس أن وباء فيروس "كورونا" المستجد أثر بشكل معين على درجة استعداد القوات المسلحة للولايات المتحدة.