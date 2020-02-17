الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1.765 حالة وفاة

بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1.765 حالة وفاة، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررًا من هذا الوباء، وحيث ظهر الفيروس لأول مرة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة، في تقريرها اليومي، بتسجيل 1.933 إصابة جديدة الاثنين؛ مما يضع حدًّا لانخفاضٍ سُجّل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.