"هدف" يقدم برامج دعم التدريب والتوظيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

خلال مشاركته في ملتقى بيبان غداً في مركز واجهة الرياض للمعارض

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، غداً، في ملتقى بيبان الرياض، في مركز واجهة الرياض للمعارض، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويستمر حتى السبت المقبل.

وتأتي مشاركة الصندوق من خلال جناح تعريفي، ببرامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين والإبداع الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدتها على النمو والتوسع ورفع كفاءاتها الإدارية والمالية والفنية، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكن الأطراف المستهدفة من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

ويقدم جناح الصندوق خدماته ومبادراته الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد الملتقى أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدربًا ومدربة، لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى بيبان لتلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، وأساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، والعديد من الدورات التدريبية الأخرى، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بتواجد خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعيًا لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.