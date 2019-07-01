تقارير: "جوجل" تخطط لإنتاج هاتف سيزلزل العالم ذي شاشات متعدّدة

قالت: من نوع "سوبر أموليد" وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً .. براءة اختراع

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "جوجل" الأمريكية تخطط لإنتاج هاتف وُصف بأنه "سيزلزل العالم"، وسيضرب في مقتل الشركات المنافسة له كافة.

وأشار موقع "تومز جايد" التقني المتخصص إلى أن "جوجل" سجّلت براءة اختراع جديدة تطرح فكرة جديدة في عمل الهواتف الذكية، التي أطلق عليها مصطلح "الهاتف ذو الشاشات المتعددة".

وتعمل براءة الاختراع تلك، على تقديم هاتف ذكي قابل للطي، بفكرة جديدة، والتي تقدم لأول مرة هاتفاً ذكياً يمكن طيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

ويظهر في براءة الاختراع الخاصة بهاتف "جوجل" الجديد، أن الشاشات كلها القابلة للطي من نوع "سوبر أموليد"، وقابلة للتمرير خلف بعضها بعضاً.

كما يظهر في هاتف "جوجل" ذي الشاشات المتعدّدة، أن كل المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للطي؛ ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يتصفح كتاباً.

وسيضم هاتف "جوجل" ذو الشاشات نحو 5 شاشات لمسية قابلة للطي؛ يمكن التقليب بينها مثل تصفح الكتاب.

ولم تكشف التقارير التوقيت المتوقع أن تكشف فيه "جوجل" عن هاتفها الثوري الجديد القابل للطي، لكن مصادر ترجّح أنه لن يكون قبل عام 2020 المقبل.