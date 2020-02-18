"العربي" و"إعداد القادة" يدشنان ورش العمل في الرياض والخبر

على هامش استضافة السعودية لبطولة كأس العرب للشباب

ينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة ورش عمل في منطقتي الرياض والشرقية على هامش استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً.



ويحتضن فندق موفنبيك الخبر في المنطقة الشرقية ورشة عمل بعنوان "الوقاية من الإصابات الرياضية" من "الساعة 00: 9 صباحاً حتى 00: 12 ظهراً "، بإشراف جعفر صالح, وفي فندق ماريوت الرياض يشرف الدكتور غريب الشويعر على ورشة العمل الخاصة بـ"التغذية للاعبي كرة القدم" من الساعة 00: 9 صباحاً حتى 00: 12 ظهراً.



ويسعى الاتحاد العربي لكرة القدم ومعهد إعداد القادة من خلال ورش العمل لتثقيف وزيادة الوعي والاستفادة من الخبرات المتواجدة مع المنتخبات.



