كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

إجمالي المتعافين بلغ 209773

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.

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20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442 05:42 PM

إجمالي المتعافين بلغ 209773

كورونا في قطر.. 313 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحالة وفاة.
وقالت في بيان اليوم: إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 208 حالات، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 522 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 209773 حالة.

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