أمين جازان و"ابن سعيد" يتفقدان عددًا من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة

قاما بجولة ميدانية شملت مشروع ضاحية الملك عبدالله ومبنى الأمانة الجديد

التقى أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بالمشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.

وكان اللقاء قد بدأ بجولة في مبنى المركز تم خلالها الاطلاع على مرافق وأقسام المبنى شملت قاعات الاحتفالات والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف.

كما عقد أمين منطقة جازان والمشرف العام لدعم الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اجتماعًا مع الوكالات والإدارات المختصة بالأمانة، وتم الاطلاع على عرض مرئي نوقش خلاله أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها الأمانة، وإمكانية تذليلها وسبل دعم الأمانة، بما يمكنها من إنجاز المشروعات بالشكل المأمول.

ووقف المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برفقة أمين جازان على مشروع مبنى أمانة المنطقة الجديد، على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان، إضافة إلى جولة ميدانية شملت مشروع ضاحية الملك عبدالله تم خلالها الاطلاع على سير العمل ومراحل المشروع، والمعوقات التي قد تواجه تنفيذها.