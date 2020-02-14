تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف والعرضيات

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف والعرضيات؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.