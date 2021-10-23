الهلال للعودة لسكة الانتصارات.. والفتح للاقتراب من رباعي المقدمة

الليلة لقاءان في الجولة التاسعة من دوري المحترفين

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، نتائجهما ستعيد رسم شكل جدول الترتيب من جديد.



على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الهلال سابع الترتيب بـ 12 نقطة للعودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف الرائد صاحب المركز العاشر بـ11 نقطة.



يتطلع البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب الهلال لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه عقب خطفهم بطاقة التأهل للمشهد الختامي لدوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة بتاريخ النادي؛ وذلك من أجل وقف مسلسل نزيف النقاط المتواصل في المباراتين الأخيرتَيْن في الدوري بعد التعادل أمام الشباب والحزم، وتجاوز محطة الرائد التي ستقرِّب الفريق من ثلاثي المقدمة، وتعزز من آماله بخطف الصدارة على اعتبار أنه يملك مباراة مؤجلة أمام الفيحاء.



وسيفتقد الفريق خدمات المهاجم المالي موسى ماريغا للإصابة، إلى جانب سالم الدوسري وياسر الشهراني اللذين فضل الجهاز الفني منحهما راحة نظير مشاركاتهما المتواصلة مع الفريق والمنتخب في الفترة الأخيرة.



في المقابل يسعى الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية لإيقاف مسلسل الهزائم والنتائج السلبية المرافقة للفريق في الجولات الثلاث الأخيرة، وذلك بعد أن تعادل في مباراة، وخسر آخر مباراتين أمام ضمك والفيحاء.



وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع أبها صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بـ7 نقاط لمواصلة صحوته حينما يستضيف الفتح سادس الترتيب بـ 12 نقطة.



ويأمل الضيوف بالاستمرار في حصد النتائج الإيجابية، ولاسيما بعد فوزهم الكبير في الجولة الماضية على التعاون بثلاثية نظيفة، والعودة إلى الأحساء بنقاط المباراة التي تقربهم كثيرًا من رباعي المقدمة.



في حين يسعى فريق أبها لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته، وخطف النقاط الثلاث للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط، ودخول مناطق الأمان قبل أن يحل ضيفًا على التعاون في الأسبوع القادم.