11 ذي القعدة موعد المقبولين في تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي

عبر الفرز الآلي فقط وذلك بمقر شعبة التجنيد

أعلن مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن استقبال المقبولين مبدئياً من المتقدمين عبر الفرز الآلي فقط، وذلك بمقر شعبة التجنيد يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ.

وأشار المركز إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة إلاّ من خلال رابط التجنيد التالي: ‏sang.gov.sa