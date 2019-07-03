11 ذي القعدة موعد المقبولين في تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي

عبر الفرز الآلي فقط وذلك بمقر شعبة التجنيد

أعلن مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن استقبال المقبولين مبدئياً من المتقدمين عبر الفرز الآلي فقط، وذلك بمقر شعبة التجنيد يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ.
وأشار المركز إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة إلاّ من خلال رابط التجنيد التالي: ‏sang.gov.sa

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03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 06:56 PM

عبر الفرز الآلي فقط وذلك بمقر شعبة التجنيد

11 ذي القعدة موعد المقبولين في تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي

عيسى الحربي

الرياض

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أعلن مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي عن استقبال المقبولين مبدئياً من المتقدمين عبر الفرز الآلي فقط، وذلك بمقر شعبة التجنيد يوم الأحد 11/ 11/ 1440هـ.
وأشار المركز إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة إلاّ من خلال رابط التجنيد التالي: ‏sang.gov.sa

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