شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

عبر مقطع متداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

161

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:56 AM

عبر مقطع متداول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد.. مفتي عام المملكة يرفع الأذان بالجامع الكبير نيابة عن المؤذن

عبدالله العنزي

الرياض

10 67,239

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء؛ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو يرفع الأذان بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وتم تداول المقطع بنطاق واسع والذي ظهر سماحة المفتي وهو يرفع الأذان بالجامع نيابة عن المؤذن بصوت ندي.

الجدير بالذكر أن الجامع الكبير معلم من معالم العاصمة ويسمى جامع الإمام تركي بن عبد الله يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض, وقد أنشئ في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ويعد الجامع من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها وقد مر بتوسعات عديدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021