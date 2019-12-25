"الشورى" يطالب "الصناعة" بتأسيس مركز معلومات للصناعات التعدينية

"المجلس" ناشد بدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها

طالب مجلس الشورى، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في المملكة لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم.

وناشد "المجلس" بدراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

‏‫وأوصى الشورى في مطالباته بوضع مؤشرات قياس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة؛ لاستغلالها لأطول مدة ممكنة.



‏‫وأكّد "المجلس" على مطالبته لـ"الثروة المعدنية" بمتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها، للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية.