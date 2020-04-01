وكالة الأدوية الأوروبية تحدّد موعد توافر أول لقاح لكورونا

يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة والخبرة السابقة لتطويره

حدّدت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، المدة الزمنية المتوقعة كي يصبح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد جاهزاً ومتوافراً بكميات كافية.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان إنها "تقدّر أن يستغرق الأمر عاماً واحداً على الأقل، قبل أن يصبح اللقاح ضد كوفيد-19 جاهزاً لنيل الموافقة، ومتوافراً بكميات كافية للاستخدام على نطاق واسع".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أن ذلك يعتمد على المعلومات الحالية المتاحة، والخبرة السابقة لتطوير اللقاحات.

ويستمر السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وأشارت الوكالة، التي تتخذ من أمستردام مقراً، إلى أن لقاحين دخلا بالفعل المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أُجريت على متطوعين أصحاء.

واعتبرت الوكالة أنه بشكل عام "يصعب توقع الأطر الزمنية لتطوير منتجات طبية".

حتى الآن، لم يظهر أي دواء كعلاج ناجع لفيروس كورونا، الذي أودى بـ40 ألف شخص.