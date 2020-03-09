"وقاية": هكذا يتم التعامل مع الحالات المشتبه بها.. 4 ساعات مدة فحص كورونا

يسهم المختبر في تشخيص الحالات بشكل مبكر للحد من انتشار المرض

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن المختبر في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يقوم بعمل فحص فيروس كورونا الجديد CODIV-19 لجميع الحالات المشتبه فيها من جميع أنحاء المملكة، حيث يعمل المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويسهم المختبر الوطني في تشخيص الحالات بشكل مبكر؛ للحد من انتشار المرض ومجهز تجهيزًا عالياً بجميع التقنيات الحديثة، كما يتم الفحص باستخدام تقنيات حديثة عالية الدقة ويستغرق 4 ساعات، حيث يعمل في المختبر كوادر سعودية ذات خبرة ومدربة تدريبًا عالياً، كما يتم التعامل مع العينات وفحصها بإتباع جميع وسائل السلامة وفي بيئة آمنة حسب توصيات المنظمات العالمية.

ويتضمن الفحص عدة مراحل أهمها استقبال العينة، والتأكد من مطابقة المعلومات على العينة مع ورقة طلب الفحص واستخلاص الحمض النووي الخاص بالفيروس، واختبار وجوده في العينة عن طريق RTPCR وتحليل النتائج، إضافة إلى إدخال النتائج في برنامج حصن.