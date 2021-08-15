"السعودية للكهرباء": عدادَا الأرض الفضاء في "رحمانية جدة" يرجعان لعام ٢٠١٨

قالت إنه تم التعامل معهما حينها خلال تعقيب لها على مقطع فيديو قديم أُعيد تداوله

في تعليق للشركة السعودية للكهرباء على مقطع فيديو قديم، يعود إلى بدايات عام 2018م، وأعاد البعض تداوله مؤخرًا، يتحدث عن عدادَيْ كهرباء، يظهران في أرض فضاء بحي الرحمانية بمحافظة جدة، أكدت الشركة أنها تعاملت مع موضوع المقطع في حينه، وأزالت عدادَيْ الكهرباء المشار إليهما لمخالفتهما الأنظمة.

وتفصيلاً، كانت "السعودية للكهرباء" قد أصدرت بيانًا توضيحيًّا في شهر مارس من عام 2018م، كشفت فيه حقيقة مقطع الفيديو المذكور، وبيَّنت أنها كانت قد قامت بإيصال الخدمة الكهربائية وتركيب العدادَيْن لمنشآت كانت قائمة بالفعل على الأرض، برخصة بناء معتمدة من الأمانة، وأن المشترك قام بعد تركيب العدادَيْن وإيصال الخدمة بمخالفة الأنظمة، وإزالة المباني، وإحداث إنشاءات في الموقع، والتعدي على الشبكة الكهربائية، دون الرجوع للشركة.

وأكدت الشركة أنه تم إزالة التعدي على الشبكة الكهربائية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حينه، مؤكدة أن ما حدث هو مخالفة تُمثِّل خطورة تتجاوز الممتلكات والمرافق إلى الأرواح من جراء عدم التزام المشترك بالتنسيق مع الشركة لضمان التزام معايير السلامة الكهربائية في الموقع.

وأكدت حرصها على اتباع أعلى معايير الشفافية والسلامة خلال جميع مراحل إيصال الخدمة الكهربائية، والتزامها الدائم بتقديم خدمة كهربائية موثوقة للمشتركين في جميع مناطق السعودية.