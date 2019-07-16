"الحصيني" لـ"سبق": اليوم أول أيام جمرة القيظ وتستمر 13 يومًا.. وفيه يبلغ الحر أشُده

قال: مدة خسوف القمر الليلة ساعتان و59 دقيقة

يحددَ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، حسب الحسابات الفلكية، وقت الخسوف الجزئي للقمر الليلة، وتبلغ مدته ساعتين و59 دقيقة تقريبًا، وهي المدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويبدأ من ١١:٠٢م إلى ١:٥٩ صباحاً.



‏وقال "الحصيني" متحدثًا لـ"سبق": "يُشاهد الخسوف في جميع أنحاء المملكة، والرؤية الأفقية والأجواء جيدة على معظم مناطق المملكة والخليج، وقد تظهر بعض الغيوم على أجزاء من جنوب وغرب منطقة الرياض والجنوبية الغربية، وبالإمكان مشاهدته".



وكشفَ "الحصيني" من خلال حديثه عن أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام جمرة القيظ، وهو النجم الثاني من الجوزاء "الهنعة"، وعدد أيامه 13 يوماً، مؤكدًا أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، وفي آخرها تزداد الرطوبة على السواحل‏، وينضج فيها العنب، ويطيب أكله‏، كما تظهر الغيوم المتجهة من الشرق للغرب، ويكثر "الخراف"، وهو الرطب.