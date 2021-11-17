92  شخصاً يموتون أسبوعياً بسبب التدخين في السعودية

بحسب إحصائية نشرتها "مدينة الملك عبدالله الطبية" بمكة

كشفت إحصائية طبية عن أعداد وفيات التدخين في المملكة العربية السعودية؛ حيث يموت كل أسبوع 92 شخصاً بسبب التبغ.


وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية نشرتها مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة نقلاً عن وزارة الصحة؛ فإن التدخين يودي بحياة 71 من الرجال و21 من النساء كل أسبوع في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعادل أكثر من خمسة آلاف شخص تقريباً يموتون كل عام بسبب الأمراض التي يسببها التبغ.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 11:40 PM

بحسب إحصائية نشرتها "مدينة الملك عبدالله الطبية" بمكة

92  شخصاً يموتون أسبوعياً بسبب التدخين في السعودية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشفت إحصائية طبية عن أعداد وفيات التدخين في المملكة العربية السعودية؛ حيث يموت كل أسبوع 92 شخصاً بسبب التبغ.


وتفصيلاً؛ بحسب إحصائية نشرتها مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة نقلاً عن وزارة الصحة؛ فإن التدخين يودي بحياة 71 من الرجال و21 من النساء كل أسبوع في المملكة العربية السعودية، وهو ما يعادل أكثر من خمسة آلاف شخص تقريباً يموتون كل عام بسبب الأمراض التي يسببها التبغ.

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