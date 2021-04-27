هنا تشتد "الماطرة".. "المسند" عن أجواء الثلاثاء: ركامية تكتنفها رياح تثير غباراً

فيما توقع "الوطني للأرصاد" هطولات رعدية مصحوبة بزخات برد على مناطق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تشتد غزارة الحالة الماطرة اليوم بعدة مواقع.

وقال "المسند": "من المتوقع اليوم أن تشتد غزارة الحالة على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة، ومتوقع أن تؤثر الحالة على أجزاء من مناطق: #الشرقية #الرياض #القصيم #نجران وربما تمتد جنوبي #المدينة".

وأضاف: "لا تخلو الحالة المطرية من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).