تقرير أمريكي: السعودية خامس أقوى دولة في العالم.. والأولى عربيًّا وإسلاميًّا

التصنيف وضع بالاعتبار مؤشرات منها الإنفاق العسكري والأسلحة التي تملكها

حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًّا وعربيًّا، في حين استمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020م.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، فإن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في عين الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

واستمرت أمريكا في قائمة الصدارة؛ إذ إنها تملك أقوى الأسلحة والجيوش، كما أنها تملك 20 حاملة طائرات، وهو أكثر من بقية دول العالم مجتمعة، كما تتصدر قوائم المركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والإنفاق العسكري.

أقوى 5 دول في العالم:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- الهند.

4- روسيا.

5- المملكة العربية السعودية.