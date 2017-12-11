بعد قرار عودة "السينما".. حائل تتذكر "سينما حجي".. و"الشريهي": حلم طال انتظاره

​قال إنها أصبحت صناعة تمثل عائدًا اقتصاديًا كبيرًا

سجل بعض أبناء منطقة حائل، سعادتهم بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد؛ في جلسته اليوم، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بحائل خضير الشريهي: "أخيرًا جاء هذا القرار الذي ظل عقودًا مسكوتًا عنه، على الرغم من بداهته، وحاجة المجتمع إليه، هذا القرار انتصار للفن، فالسينما التي أصبحت صناعة تمثل عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لم يكن مبررًا غيابها عن الساحة السعودية".

وأضاف: "هذا التحول الجديد الذي تشهده الساحة السعودية وخصوصًا المتعلق بالفنون سيخلق بيئة تنافسية صحية، ويُسهم في تعدد المجالات الفنية القادرة على احتواء الشباب، وتلبية احتياجاتهم وإيجاد فرص وظيفية كثيرة، وكبيرة في عائدها الاقتصادي، وسيقودنا إلى الاتزان الاجتماعي".

وأشار "الشريهي" إلى أن جمعية الثقافة والفنون أنشأت ضمن لجانها الفنية لجنة السينما، وتسمى لجنة صناعة الأفلام حاليًا.

وقال عثمان سالم المجراد في تغريدة له: "‏في السبعينات كانت الأندية الرياضية في أغلب المناطق تتنافس فيما بينها من خلال العروض السينمائية والمسرحية، ‏في حائل مثلاً كانت توجد ثلاث دور عرض بأندية الجبلين والطائي، وسينما حجي، وهي دار عرض خاصة، وكان أول عرض سينمائي أُقيم من خلال معرض شركة أرامكو في حائل".

