"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية

قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.

وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.