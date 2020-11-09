"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية

قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.

وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 06:49 PM

"الحصيني": المزيد من الأمطار الليلة على مناطق مكة وحائل والشمالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو "تسميات" عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن السحب الرعدية بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين على منطقة مكة -خاصة شمالها- وحائل والشمالية متوقعاً إن شاء الله مزيداً من الأمطار.

وأضاف: أكثِروا عباد الله من الاستغفار، فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

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