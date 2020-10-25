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بعد مشاركته في جزء من التدريبات وتعافيه من الإصابة

"زيدان " يستدعي "هازارد " .. للمشاركة أمام مونشنجلادباخ

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استدعى المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، البلجيكي إدين هازارد للانضمام إلى قائمة الفريق أمام مونشنجلادباخ، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك هازارد في جزء من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، مما يجعله قادراً على التواجد في قائمة المباريات المقبلة.

وغاب إدين عن مباريات الريال خلال الفترة الماضية، بعد إصابة عضلية أبعدته لأكثر من شهر، لكنه أصبح جاهزاً لمساندة زملائه من جديد .