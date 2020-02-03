"خالد بن سلطان" يُدشن مركز مدينة سلطان الطبي

يضم عيادات وتخصصات مختلفة

يدشن رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الخميس المقبل، مركز مدينة سلطان الطبي، بمقر المركز في مدينة الرياض.

يأتي ذلك، بحضور عدد من الأمراء، ووزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، والمهتمين بالشأن الصحي.

وقال أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالإنابة، الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز، إن إنشاء المركز يأتي امتدادًا لرسالة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وأحد مشاريعها، وتنطلق من "مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم".

وأضاف أن تدشين المركز يأتي ضمن إنجازات مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، التي تعكس جودة الخدمات المقدمة وتضع المدينة في مصاف المستشفيات العالمية، وما تحققه المدينة من الإنجازات وما تحظى به من تميز كان من أبرز معالمه معدل التحكم والسيطرة على العدوى، والذي وصل إلى 100% كإنجاز نوعي نادر في المستشفيات العالمية.

بالإضافة إلى مؤشرات التحسن، والتي تعكس معدل التحسن للمرضى، خلال فترة مكوثهم في المدينة وتلقيهم للعلاج، واعتماد برامج المدينة التأهيلية من هيئة الاعتمادات الدولية (CARF) والتي تختص في جودة الرعاية والبرامج الصحية في المستشفيات التأهيلية وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن مركز مدينة سلطان الطبي الجديد، داخل مدينة الرياض سيعمل على تقديم خدمات طبية وتأهيلية تضاهي أعلى المعايير الصحية عالميًا من خلال فريق طبي متكامل بمؤهلات عالية وتخصصات متنوعة، كما سيقدم المركز تجربة علاجية مختلفة ومميزة للمريض من بداية الدخول للمركز وحتى نهاية مرحلة العلاج وسط بيئة آمنة ومريحة للمرضى حيث تقدم خدمات طبية وجراحية وتأهيلية متخصصة لمختلف شرائح المجتمع.

ويضم المركز عددًا من العيادات والتخصصات تشمل: الطب الطبيعي والتأهيل، الجراحة (السمنة، العظام، العمود الفقري)، عيادة الأسنان، عيادة السمعيات، عيادة البصريات، عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة القلب، عيادة الأعصاب، عيادة الطب النفسي، عيادة الجهاز الهضمي، عيادة الباطنية، صالات العلاج الطبيعي والتأهيل للكبار والأطفال، قسم الأشعة، الطوارئ، عيادات وصالات العلاج الطبيعي والتأهيل لكبار الشخصيات.

ويقع المركز بمدينة الرياض- طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، بمساحة إجمالية تفوق ثلاثة آلاف متر مربع ويتكون من أربعة طوابق ومنها طابق مخصص لمواقف للسيارات.