"السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية

أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة.

وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية".

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 04:46 AM

"السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

عبدالله البرقاوي

الرياض

50 47,400

أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة.

وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية".

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