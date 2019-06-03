"السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية

أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة.
وقالت "إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية".
أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة.
وقالت "إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية".