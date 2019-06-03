"السجون": مشروع السوار الإلكتروني في طور التجربة.. والبداية بعد اكتمال الإجراءات النظامية

أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني مازال في طور التجربة.

وقالت "‏‫إشارة إلى ماتم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة ، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية".