الباحة.. تدخّل طبي ناجح ينقذ امرأة بعد انفجار الحجاب الحاجز أثناء الولادة

وجود ثقبين في المعدة في "حالة نادرة" أدت إلى صعوبة في التنفس وتسمم الدم

استطاع فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة، إنقاذ حياة امرأة، بعد انفجار الحجاب الحاجز أثناء الولادة، ووجود ثقبين في المعدة؛ في "حالة نادرة" أدت إلى صعوبة في التنفس وتسمم في الدم.

وأوضحت "صحة الباحة" أنه فور وصول المريضة لقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بالباحة، قام الفريق الطبي بإجراء عملية استغرقت قرابة الساعتين، جرى خلالها إصلاح فتق الحجاب الحاجز، وخياطة الثقوب الموجودة في المعدة؛ علماً بأنه خلال العملية تَبَيّن انحشار الأمعاء والمعدة والطحال في تجويف الصدر؛ حيث تم إنزال جميع الأحشاء إلى تجويف البطن وإصلاح الفتق الموجود في الحجاب الحاجز بفضل من الله، إضافة إلى تنظيف البطن الذي كان يحتوي أكثر من لترين من إفرازات المعدة، وقد خرجت المريضة من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.