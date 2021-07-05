فيديو.. شاحنة تصطدم بعدة مركبات وتنقلب عقب فقدان السيطرة عليها بمحايل عسير

في حادث وثقته كاميرا مراقبة ووقع عند تقاطع إشارة الضرس أسفر عن تحطم المركبات

وثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم، لحظة وقوع حادث مروع لشاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة اصطدمت بالعديد من السيارات المحيطة بها عند تقاطع إشارة الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بعد اصطدامها بالعديد من السيارات.

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05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 02:43 PM

في حادث وثقته كاميرا مراقبة ووقع عند تقاطع إشارة الضرس أسفر عن تحطم المركبات

فيديو.. شاحنة تصطدم بعدة مركبات وتنقلب عقب فقدان السيطرة عليها بمحايل عسير

صحيفة سبق الإلكترونية

محايل عسير

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وثقت كاميرا مراقبة، صباح اليوم، لحظة وقوع حادث مروع لشاحنة كبيرة خارجة عن السيطرة اصطدمت بالعديد من السيارات المحيطة بها عند تقاطع إشارة الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأسفر الحادث عن انقلاب الشاحنة بعد اصطدامها بالعديد من السيارات.

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