الإطاحة بوافدين امتهنا تزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها بالطائف

يعملان بمحل الزينة وعثر بداخله على جهاز حاسب آلي وطابعة و15 لوحة مزورة

أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة بوافدين من الجنسية الباكستانية يعملان في محل زينة سيارات بمحافظة الطائف، ويقومان بتزوير لوحات المركبات وطباعتها وبيعها.

وأوضح سناب وزارة الداخلية أنه عثر بداخل محل الزينة على جهاز حاسب آلي وآلة طابعة ولواصق و15 لوحة مزورة بمختلف الأحجام، واستكملت كافة الإجراءات الأولية بحقهما، وأشعرت النيابة العامة اختصاصاً.