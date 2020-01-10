مواجهة دراماتيكية مثيرة.. "أتلتيكو" يقصي برشلونة ويضرب موعداً مع جاره "الريال"

في نصف نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة

تأهل فريق أتلتيكو مدريد لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بفوزه مساء أمس الخميس على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة " الجوهرة المشعة "، وبالتالي يضرب موعداً مع جاره ريال مدريد الأحد المقبل على كأس السوبر الإسباني في ذات الملعب.

بدأ الشوط الأول وأظهر برشلونة أفضلية على خصمه أتلتيكو مدريد وسط سيطرة كاملة على الشوط فيما تميز أتلتيكو بمنظومته الدفاعية التي شكلت حاجزاً خرسانياً أمام الطوفان الكتلوني لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني وبادر أتلتيكو بالتقدم عبر قائده كوكي عند الدقيقة السابعة والأربعين في أول لمسة له بعد مشاركته مطلع الشوط، لم يتأخر برشلونة في الرد فقد كانت عودته عبر نجمه - أفضل لاعب في العالم - ليو ميسي عند الدقيقة 50 بعد مراوغة ناجحة داخل المنطقة أكملها بتسديدة متقنة سكنت الشباك، وعند الدقيقة 59 عاد ذات اللاعب بهدف آخر بعد ترويضه للكرة بطريقة مختلفة وتسديدها في الزاوية البعيدة سكنت الشباك، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أثبتت ملامسة الكرة ليده قبل تسديدها، ولكن برشلونة عاد بعدها بدقيقتين عبر كليسمان بعد تسديدة رأسية من سواريز ارتدت من الحارس قبل أن يكملها كليسمان في الشباك، وعند الدقيقة 80 تحصل أتلتيكو مدريد على ضربة جزاء من كرة مرتدة تقدم لها موراتا ونفذها في الشباك معلناً التعادل 2-2، وعند الدقيقة 86 من كرة مرتدة أخرى ضرب كوريا ضربة فريقه الثالثة في الشباك ليقلب الطاولة لفريقه ويستعيد التقدم مجدداً 3-2 لتنتهي المواجهة بتأهل أتلتيكو مدريد لنهائي السوبر وبالتالي يواجه ريال مدريد الأحد المقبل.