"الموارد البشرية": قصر العاملين في خدمة العملاء "عن بُعد" على السعوديين

بما يشمل "الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل"

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قراراً بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بُعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر، ويشمل ذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بُعد"، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بُعد"، من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بُعد.

ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية، إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

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بالتعاقد المباشر وغير المباشر.. الوزارة: هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات

الموارد البشرية: قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين

أصدر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي؛ قراراً وزارياً يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين؛ سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.