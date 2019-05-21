اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام

نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية

ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف.

وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم.

وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية.

وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 03:21 PM

نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية

اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام

عبدالعزيز الشهري

مكة المكرمة

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ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف.

وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم.

وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية.

وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية.

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