الحوثيون يعترضون طريق الوفد الأممي ويمنعونه من العبور

لإبطال مساعي السلام في اليمن وللتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم

كشفت مصادر يمنية اليوم أن مليشيا الحوثي اعترضت طريق الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، ومنعته من العبور للاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية؛ لإبطال مساعي السلام في اليمن، وللتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عبر صفحته على "تويتر": إن المليشيا الحوثية منعت اليوم الوفد الأممي برئاسة الجنرال باتريك كاميرت من التوجه لاجتماع مشترك مع وفد الحكومة الشرعية.

ووصف "الإرياني" هذا التطور بالخطير وأن المليشيا مستمرة في وضع العقبات أمام جهود الأمم المتحدة، وهو ما يهدد بنسف مسار السلام المرتكز على اتفاقية السويد والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي في اللجنة العسكرية المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة: إن الجنرال الهولندي باتريك وطاقمه تم اعتراضهم في أول نقطة للحوثيين داخل المدينة، بعد رفضهم فتح الطريق أمامه للذهاب إلى لقاء الفريق الحكومي.