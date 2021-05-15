للمحصّن ترك الكمام بأمريكا.. "العمار": هم الأسرع تجاوزاً للجائحة

أكد أن الوفيات في نزول ملحوظ بالدول التي تجاوز عددهم فيها 50%

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن المحصنين هم الأسرع تجاوزاً للجائحة، لافتاً إلى أن الوفيات في نزول ملحوظ، خصوصاً بالدول التي تجاوز عدد المحصنين فيها 50% من المجتمع.

وعرّج "العمار" إلى عودة الأنشطة في أمريكا، منوهاً بأن مركز الوقاية الأمريكي سمح للمحصنين بجرعتين بترك الكمام والتباعد في أمريكا، مشيراً إلى أن المحصنين هم الأسرع تجاوزاً للجائحة.