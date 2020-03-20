جولات في "الشمالية" و"نجران" و"الجوف" للتأكّد من توافر السلع ومراقبة الأسعار

مباشرة بلاغات ضد مخالفين وتطبيق عقوبات ضدهم

تُواصل الفرق الرقابية في وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، جولاتها الرقابية المكثّفة للمراقبة على وفرة المنتجات الغذائية والمخزون، وضمن مهامهم في مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات. من جهته بيّن مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز، أن فرع الوزارة تلقى 102 بلاغ، ونفذ 415 جولة ميدانية، داعيًا المستهلكين لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.



بدورها نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 281 جولة تفتيشية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تمت مباشرة 113 بلاغ وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات المعروضة جرت معالجتها، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.



وشملت الجولات: مدينة نجران، شرورة، حبونا، خباش، ثار، الحصينية، سلطانة، يدمة، الخالدة، بدر الجنوب، الخانق، المحمدية، وبئر عسكر.



وتستهدف جولات "التجارة" مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود.



ورصدت الفرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية، وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.





ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.



كما نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 576 زيارة تفتيشية بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تلقت الوزارة 228 بلاغ وشكاوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة تم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.



وشملت جولات الوزارة بالمنطقة: مدينة سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل، صوير، زلوم، هديب، الأضارع، أبوعجرم، ميقوع، طلعة عمار، الناصفة، العيساوية، منفذ الحديثة، بسيطاء، خوعا، وعذفاء.



واستهدفت جولات "التجارة" تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحالّ بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.



وتظهر نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة، توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.



ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.