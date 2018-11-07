بأمر الملك.. غدًا الخميس إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بالقصيم وحائل

بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة للمنطقتين

بمناسبة الزيارة الملكية الكريمة لمنطقتي القصيم وحائل، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون يوم غد الخميس 1440/2/30 الموافق 2018/11/8 إجازة للطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية في منطقتي القصيم وحائل .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في حله وترحاله وأدام عزه .