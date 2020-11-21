مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث

اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية للحالات فور وصولها

تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها.

وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف.

وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.

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21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 02:52 PM

اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية للحالات فور وصولها

مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها.

وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف.

وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.

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