بعد 9 سنوات معاناة مع العقم .. "حمل" يعيد البسمة لمحيا سيدة بالطائف

انسداد بأحد الأنابيب اكتشفه فريق بـ "مجمع الملك فيصل" وقام على علاجه

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في رسم البسمة على محيا سيدة تبلغ من العمر 33 سنة تقريباً, بعد أن راجعت المستشفى كونها متزوجة منذ 9 سنوات ولم ترزق بأطفال.

حيث تم الكشف عليها وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح من خلال المنظار وجود انسداد في أحد الأنابيب "عقم مؤقت", وتم وصف العلاج اللازم, وتكللت عمليات العلاج بـ "الحمل" بعد هذه السنوات.

وتقوم السيدة بالمراجعة الروتينية في عيادات النساء والولادة بالمجمع لمتابعة الحمل لحين الولادة؛ حيث حالتها الصحية ممتازة، فيما يشرف على الحالة الاستشاري وائل العارف.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مستشفى بالطائف؛ حيث يتسع لـ800 سرير منها 500 للمستشفى العام.