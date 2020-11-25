"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يسير بسرعة عالية جدًا

إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية المقررة بحقه

ضبطت دوريات مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح "المرور السعودي" عبر حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُشار إلى أن دوريات مرور محافظة الطائف وفي واقعة مشابهة كانت قد ضبطت أمسٍ الأول قائد مركبة كذلك، تباهى بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، وسيتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه.