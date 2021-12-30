"التجارة": 96 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية في ديسمبر

شملت الأسواق والمراكز ومنافذ البيع.. وأسفرت عن تحرير 962 مخالفة فورية

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 96 ألف زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".



وقادت الزيارات الميدانية على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 962 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".



وأكدت الوزارة متابعة إعادة إلزام العاملين والزائرين للمولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة بارتداء الكمامة في الأماكن "المغلقة والمفتوحة"، وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م)، إضافة إلى عدم السماح بإدخال غير مكتملي التحصين وغيرها من الإجراءات الاحترازية.



وأوضحت أنه يتعين على المراكز التجارية وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل وتخصيص موظفين للتأكد من قيام المستهلكين بمسح الباركود قبل عملية الدخول، مع مراعاة الالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.



وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.