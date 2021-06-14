داعيات ومراقبات مساجد.. "الشؤون الإسلامية" بالرياض تنهي إجراءات تعيين 245 موظفة

عقب استكمال الشروط والاختبارات ولتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي

قالت وزارة الشؤون الإسلامية إنها ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض قد أنهت إجراءات تعيين 245 موظفةً من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف.

وأوضحت أن التعيينات شملت 156 داعيةً و89 مراقبة مساجد، وذلك عقب استكمال كل الشروط والاختبارات؛ لتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.