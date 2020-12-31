تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى 11 ليلًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر) تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر) تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.