تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى 11 ليلًا

تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر) تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 08:37 AM

تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى 11 ليلًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وخيبر) تضمنت أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

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