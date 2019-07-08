نقاط الأردن تفصل "الأخضر" عن لقب غرب آسيا

يسعى المنتخب السعودي تحت 16 عامًا إلى الفوز على نظيره منتخب الأردن غدًا الثلاثاء وحسم لقب بطولة غرب آسيا 2019 لمصلحته، في آخر مبارياته في الدور النهائي.

على الصعيد الميداني أنهى ناشئو الأخضر إعدادهم للمباراة تحت إشراف عبدالوهاب الحربي مدرب الفريق بتدريبات تكتيكية حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين كما أدوا تدريبات غلب عليها الطابع الترفيهي.

وكان الأخضر قد كسب سوريا بثلاثية في أولى مبارياته في الدور النهائي.

فيما كان قد كسب العراق والكويت في دور المجموعات بنتيجتي 1-0 و 6-1 على التوالي.