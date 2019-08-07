وصول 904017 حاجاً إلى المدينة المنوّرة

وفق إحصائية لجنة الحج والزيارة بالمنطقة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 904017 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وأظهرت الإحصائية أن 872205 حجاج غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى المشاعر المقدّسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام 1440هـ، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس 31759 حاجاً.