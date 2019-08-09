الأخضر يخسر من كرواتيا في كأس العالم لكرة اليد للناشئين

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من منتخب كرواتيا بنتيجة (17-36) اليوم في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم بنسختها الثامنة المقامة حالياً في جمهورية مقدونيا، على صالة جاني ساندانسكي أرينا بمدينة سكوبيه.

وشهدت البداية تقدم ناشئي الأخضر بفارق ثلاثة أهداف، قبل أن يعود منتخب كرواتيا لتعديل النتيجة ومن ثم فرض تقدمه حتى أنهى الشوط الأول لصالحه (13-19)، ليواصل تقدمه في الشوط الثاني ويوسع الفارق التهديفي حتى نهاية المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ رابع مبارياته في البطولة غداً بمواجهة منتخب النرويج عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.