"رالي حائل".. 351 مسحة فحص للكشف عن "كورونا" للمشاركين

تجهيز طاقم طبي من 60 فرداً بفنادق الضيوف لمراقبة الصحة العامة

أجرى مركز المتابعة للصحة العامة برالي حائل أمس الثلاثاء؛ 351 مسحة فحص للكشف عن كورونا لمشاركين في رالي حائل الدولي 2021م.

وأوضح مركز المتابعة الصحي برالي حائل أن عدد المترددين على المركز لتلقي الاستفسارات ومتابعة الحالات الصحية بلغ ثلاثة أشخاص، مشيراً إلى أن الوضع الصحي مستقر ولله الحمد.

من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أنه تم تجهيز مركز لمراقبة الصحة العامة في فندق الوفود، والمشاركين في رالي حائل تويوتا الدولي 2021، وبطاقم طبي متكامل يصل إلى 60 فرداً من أطباء وفنيين.

وأضاف مدير "صحة حائل" أن مراحل الدخول للمركز تكون عند نقطة الفرز وتسجيل بيانات المشاركين لأخذ المسحات قبل التوجه لنقاط مسحة كورونا، وفي حال وجود أعراض -لا سمح الله- هناك عيادة مخصصة ومجهزة من طبيب متخصص وكادر فني وصيدلية.