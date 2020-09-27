القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا "

قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي .

الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع .

الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .

يذكر أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو.