القيمة السوقية للاعب تبلغ  نحو 13.5 مليون يورو .. “الهلال" يضم البرازيلي" تيكسيرا "

قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي .
الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع .
الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .
يذكر أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو.
قال حساب "football fans stuff” الإنجليزي إن اللاعب البرازيلي اليكس تيكسيرا قد اقترب كثيراً من ارتداء قميص الهلال السعودي .
الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع جيانغ سو الصيني في ديسمبر المقبل ولن يجدد اللاعب هناك بسبب راتبه المرتفع .
الجدير ذكره أن القيمة السوقية للاعب تبلغ نحو 13.5 مليون يورو .
يذكر أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف أندية فاسكو دي غاما، و شاختار الأوكراني قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2016 مقابل 50 مليون يورو.