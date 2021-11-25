المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا بسبب الوضعية الوبائية

القرار يدخل حيز التنفيذ غدًا

ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المغرب قرر اليوم "الخميس"، تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا، حتى إشعار آخر؛ بسبب الوضعية الوبائية في أوروبا.

وأضافت الوكالة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 26 نوفمبر الجاري الساعة الحادية عشرة ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت المغرب المحلي "توقيت غرينتش + 1".

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25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 08:15 PM

القرار يدخل حيز التنفيذ غدًا

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا بسبب الوضعية الوبائية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن المغرب قرر اليوم "الخميس"، تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا، حتى إشعار آخر؛ بسبب الوضعية الوبائية في أوروبا.

وأضافت الوكالة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 26 نوفمبر الجاري الساعة الحادية عشرة ليلاً وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت المغرب المحلي "توقيت غرينتش + 1".

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