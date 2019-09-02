جدة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الزامبي

استعرض معه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليًا.



وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله بن عبدالرحمن العويفير.