لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية..

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08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 11:32 AM

لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية..

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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