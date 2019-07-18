"مبادرات مسك" و"جودة الحياة" يدربان الطهاة السعوديين وفق معايير عالمية

لرفع مستواهم وتدريبهم بأعرق المدارس للنهوض بقطاع الترويح في المملكة

أطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، بالشراكة مع برنامج جودة الحياة، اليوم الخميس، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في فنون الطهي، بالتعاون مع مدرسة كوردن بلو الفرنسية، إذ يلتحق بالبرنامج 30 شاباً وشابة من 6 مناطق متفرقة من المملكة للبرنامج الممتد حتى صيف العام المقبل.

ويأتي البرنامج التدريبي كأحد برامج مبادرة الزمالة والتدريب بمركز مبادرات مسك، في خطوة لرفع مستوى الطهاة السعوديين وتدريبهم في أعرق المدارس العالمية، للنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي الذي تحتضنه مدرسة كوردن بلو في العاصمة الفرنسية باريس لمدة 14 شهراً، حتى 9 محرم 1442هـ الموافق 28 أغسطس 2020م.

ويركز التدريب على أساليب الطهي المتنوعة بالاستناد على الخبرات العملية في هذا المجال، كما يحظى المتدربون خلال هذه الفترة بفرصة التعرف على اللغة والثقافة الفرنسيتين.

ومن المفترض أن يحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة احترافية معتمدة دولياً في تحضير الطعام وفنون الطهي، في حين يهدف البرنامج إلى نقل المعرفة والمهارات التي يتطلبها قطاع الترويح والضيافة والمطاعم الآخذ بالنمو، ومواكبة التسارع في السوق السعودي، والارتقاء بمستويات التوطين في هذا القطاع بالتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويتقاطع البرنامج بصورة أساسية مع أهداف برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، سواء تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات وتعزيز توليد الوظائف خصوصاً تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

ويعتمد برنامج مدرسة كوردن بلو التدريبي على ثلاثة مستويات لتعليم المتدربين إتقان أساليب الطهي؛ المستوى الأساسي، والمتوسط، والمتقدم. ويقدم كذلك رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.

وتتمتع مدرسة كوردن بلو بخبرة تتجاوز 120 عاماً في التدريس، شبكة عالمية رائدة في فنون الطهي وإدارة الضيافة، حيث تقوم بتدريب 20 ألف طالب من أكثر من 100 جنسية كل عام، وتقدم المدرسة مجموعة من البرامج التدريبية المعترف بها على نطاق واسع في مجالات فنون الطهي والضيافة والسياحة، انطلاقًا من تقنيات الطهي الأساسية حتى مرحلة الماجستير.